Феерия Бех-Романчук продолжается

Марина Бех-Романчук выступила в коронной для себя дисциплине – прыжках в длину. Украинская легкоатлетка имела серьезную конкуренцию во главе с олимпийской чемпионкой из Германии Малайкой Михамбо, сообщает 24 канал.

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Успех ее мужа Михаила Романчука на чемпионате мира-2022 вдохновлю Марину на высокий результат на Бриллиантовой лиге. Украинка идеально выполнила все шесть прыжков – ни одного заступа. Бех-Романчук начала коммерческий турнир с 6,67.

Через один скачок Марина улучшила свой результат на четыре сантиметра, а уже в четвертой попытке – на пять сантиметров. Лучшим для нашей прыжки был предпоследний прыжок. Марина залетела на 6,76.

В финальном прыжке украинка не смогла улучшить свой результат 6.72.

Марина Бех-Романчук с результатом 6.76 метра завоевала "серебро" Бриллиантовой лиги в шведском Стокгольме.

Победительницей стала британка Лорейн Юген, которая была лучше Бех-Романчука всего на четыре сантиметра. Британская прыгунья обновила свой лучший результат сезона. Медальный пьедестал заперла местная легкоатлетка Гадди Санья.

Малайка Михамбо пролетела мимо подиума – только пятое место.

Топ-3 призерок по прыжкам в длину (в метрах)

1. Лорейн Юген (Великобритания) – 6.81

2. Марина Бех-Романчук (Украина) – 6.76

3. Гадди Санья (Швеция) – 6.74