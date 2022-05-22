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Марина Бех-Романчук стала второй в прыжках в длину. Это первая награда для легкоатлетки в коронной дисциплине на этапе Бриллиантовой лиги, пишет 24 канал.

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Соревнования украинка начала с 6:55, но уже во второй попытке улучшила свой результат на 11 сантиметров - 6:66. К сожалению, четыре последующих попытки Марины были не засчитаны из-за заступа. Но даже этого хватило для того, чтобы подняться на пьедестал.

Перепрыгала Бех-Романчук только олимпийская чемпионка Малайка Михамбо. Немка прыгнула за пределы семи метров – 7.09. Это рекорд соревнований.

Интересно, что Михамбо в двух попытках продемонстрировала прыжок более 7 метров, но четвертая попытка была лучшей для прыжки.

Тройку призерок замкнула спортсменка Лоррейн Юген, которая на глазах родных болельщиков завоевала "бронзу".

Тройка призерок (в метрах)

Малайка Мигамбо (Германия) – 7.09 Марина Бех-Романчук (Украина) – 6.66 Лоррейн Юген (Великобритания) – 6.65

Напомним, что на предварительном этапе Бриллиантовой лиги Бех-Романчук стала второй в тройном прыжке. Тогда Марина прыгнула на 14.73 метра.

Интересно! Бех-Романчук завоевала "серебро" на чемпионате мира-2022 в сербском Белграде. Марина стала второй тройной прыжок. В эксклюзивном интервью 24 каналу легкоатлетка рассказала о тонкостях новых правил, будет ли дальше соревноваться в некоронной дисциплине и о том, как война влияет на ее моральное состояние.

Еще два случая украинок

Этап в Бирмингеме стал триумфальным для Украины. Еще две легкоатлетки Виктория Ткачук и Анна Рыжикова оформили сине-желтый пьедестал по итогам бега на 400 метров из-за барьеров.

Плотность результатов просто зашкаливает. Ткачук опередила свою партнершу по команде Рыжикову только на долю секунды. Результат Виктории – 55,25 секунды, а Анны – 55.37. Украины, соответственно, заняли второе и третье места.

Победительницей дисциплины стала Далайла Мухаммад из США – 54.54 секунды.