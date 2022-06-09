Невероятный характер украинки

Марина Бех-Романчук триумфально выступила на Бриллиантовой лиге в Италии. Украинка приняла участие в коронных прыжках в длину, пишет 24 канал.

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26-летняя легкоатлетка начала соревнования по заступу, но уже во второй попытке прыгнула на 6,57 метра. Это была только разминка для украинки. третья попытка Бех-Романчук тоже была неудачной.

В четвертой попытке Марина показала самый плохой результат – 6,53. Что не скажешь о пятом прыжке. Бех-Романчук собралась с силами и прыгнула на 6,85. Такая замечательная попытка позволила Марине выйти на первое место и пробиться в финал трех.

Победный скачок Бех-Романчук: смотрите видео

Украинка потеснила с вершины олимпийскую чемпионку в Токио Малайке Михамбо. Немка с результатом 6,79, которую показала в стартовом прыжке, пробилась в финал со второго места. Третью позицию заняла Куанеша Беркс из США (6,77).

В финальном прыжке Бех-Романчук совершила чистый прыжок с результатом 6,79 метра. Марине оставалось надеяться на неудачные попытки соперниц, ведь украинка первой начинала финал. Михамбо прыгнула всего на 6,75, а прыжок Беркс был с заступом.

Марина Бех-Романчук – победительница Бриллиантовой лиги в Риме по прыжкам в длину.

Призерки по прыжкам в длину (в метрах)

Марина Бех-Романчук (Украина) – 6,85 Малайка Михамбо (Германия) – 6,79 Куанеша Беркс (США) – 6,77

Это не единственная награда для Украины на этом этапе. В беге на 400 метров с барьерами "бронзу" завоевала Анна Рыжикова. Другая участница забега из нашей страны Виктория Ткачук стала седьмой.

В прыжках в высоту среди мужчин в шаге от пьедестала остановился Андрей Проценко – четвертая позиция.