31-річна українська тенісистка Леся Цуренко у фіналі кваліфікації Відкритого чемпіонату Австралії поступилась росіянці Людмилі Самсоновій. Українка зупинилась за крок від основної сітки турніру.

У вирішальному матчі тенісистки провели на корті 1 годину та 24 хвилини. Росіянка Людмила Самсонова стала однією з 16 спортсменок, які вийшли в основну сітку Australian Open, пише 24 канал.

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Людмила Самсонова – Леся Цуренко 2:0 (7:6, 6:2)

У першому сеті тенісистки все ніяк не могли взяти гейми на власних подачах. По 4 гейми спортсменки віддали одна одній. У підсумку, це призвело до тай-брейку. У якому Леся Цуренко легко віддала сет росіянці – 7:1. А загалом перша партія завершилась з рахунком 7:6.

Якщо у другому сеті представниця з Росії зібралась та виправила свої подачі, то Цуренко далі не надто впевнено продовжувала грати, віддавши на своєму м'ячі два гейми. Самсонова скористалась таким подарунком суперниці та теж досить невимушено залишилась і другий сет за собою. Українка взяла у суперниці лише два гейми – 6:2.

Цуренко зупинилась за крок від основної сітки Australian Open. Жодна з українських тенісисток так і не змогли пробитись далі.

Наголосимо, що на Відкритому чемпіонаті Австралії серед жінок Україну представлятимуть Еліна Світоліна та Марта Костюк. Ще однією з українок мала стати Даяна Ястремська, але тенісистка провалила допінг-тест та була відсторонена від змагань.