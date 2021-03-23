Оклахома 23 марта сыграла на выезде против Миннесоты в НБА. Украинский баскетболист Святослав Михайлюк помог гостям победить.

Обе команды показывали ровную игру на паркете. Это можно увидеть по очкам в каждой четверти, но несколько ближе к победе были гости.

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Миннесота – Оклахома 103:112 (22:25, 28:32, 26:26, 27:29)

За Оклахому уже в третий раз сыграл украинский легионер Святослав Михайлюк. Атакующий защитник провел на паркете 14 минут 40 секунд. За это время баскетболист набрал 10 очков, сделал 1 подбор и такое же количество передач. Также запомнился в игре 1 перехватом и 2 персональными фолами.

Для Михайлюка этот матч стал уже вторым успешным поединком в новом клубе после обмена из Детройта. Украинец по эффективности стал пятым лучшим игроком в своей команде. К слову, в прошлой игре против Хьюстона Святослав набрал 15 очков, сделал 3 передачи и 4 подбора. Также в его активе было 1 перехват и 4 потери.

После этого поединка победная серия Оклахомы уже составляет 3 встречи. Клуб Святослава занимает 11 место в таблице Западной конференции. В активе Оклахомы 19 побед и 24 поражения.

Миннесота далее находится на дне таблицы – последняя 15 ступенька.

Следующий матч баскетболисты Оклахомы проведут 25 марта против Мемфиса.

Миннесота – Оклахома видеообзор