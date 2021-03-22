Вашингтон в ночь с 21 на 22 марта провел поединок против Бруклина в НБА. Клуб Алексея Леня потерпел очередное поражение.

Вашингтон не сумел продолжить серию из побед в НБА после удачного матча против Юты. На протяжении всего поединка команды показывали равную игру и брали по очереди четверти.

Вот так Украинец Михайлюк провел феерический матч в НБА и помог Оклахоме победить: видео

Бруклин – Вашингтон 113:106 (25:30, 38:26, 25:27, 25:23)

Свое время на паркете получил и украинский баскетболист Алексей Лень. Украинец провел на площадке 28 минут 49 секунд. За это время форвард набрал 20 очков, сделал 9 подборов и 1 передачу. Также запомнился 4 персональными фолами, 2 блок-шотами и 1 потерей мяча.

Лень провел результативный поединок в сезоне. Такая игра позволила украинскому легионеру стать четвертым лучшим баскетболистом во встрече по эффективности и вторым в футболке Вашингтона. Его коэффициент полезности составил "+25".

В прошлой встрече против Юты, в которой Вашингтон победил со счетом 131:122, Лень набрал лишь 9 очков.

Фиаско не позволила Вашингтону подняться в таблице Восточной конференции – 13 место среди 15 команд. В их активе 15 побед и 26 поражений.

В следующей игре клуб Лень сыграет против Нью-Йорка, встреча состоится 24 марта.

Бруклин – Вашингтон: видеообзор игры Леня