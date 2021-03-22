Украинский защитник Оклахомы Святослав Михайлюк выдал отличный матч регулярного чемпионата НБА против Хьюстона (114: 112). Для игрока это второе выступление за клуб и первые набранные очки.

Хьюстон – Оклахома-Сити 112:114 (22:31 40:35, 23:24 27:24)

Украинец провел на площадке 20 минут и 47 секунд. За это время он заработал 15 очков, сделал 3 передачи и 4 подбора. Также он сделал 1 перехват и допустил 4 потери.

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Защитник Оклахомы реализовал 3/6 трехочковых, а также 3/5 бросков со средней дистанции. Это первые очки Святослава за "Тандер".

Сейчас Оклахома расположилась на 12 месте в Западной конференции, имея в своем активе 18 побед и 24 поражения.

Хьюстон – Оклахома-Сити видеообзор