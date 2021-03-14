Детройт и Оклахома 14 марта официально осуществили обмен баскетболистами. Украинский атакующий защитник Святослав Михайлюк теперь будет выступать в Оклахоме.

Новый вызов Михайлюка

Оклахома официально подтвердила о подписании контракта с украинским баскетболистом Святославом Михайлюком.

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Ближайшее время украинец проведет именно в этом клубе. Зато Хамид Диалло будет выступать за аутсайдера Восточной конференции НБА Детройт. Информация об обмене баскетболистами стала довольно внезапной.

В своем последнем матче за Детройт Святослав отдал 8 результативных передач, набрал 11 очков, сделал 4 подбора, 2 перехвата, 2 фола и 1 потерю. Благодаря такой игре Михайлюк установил личный рекорд по количеству ассистов за матч в НБА.

23-летний Михайлюк, который играл за Детройт с сезона-2018/2019, в этом сезоне показывает весьма неплохие показатели – 6,9 очка, 2,1 подбора и 1,6 асиста за матч.

Новый клуб украинца тоже "не хватает звезд с неба" – лишь 12 место среди 15 команд в Западной конференции. Михайлюк уже 14 марта сможет дебютировать за Оклахому в матче против Мемфиса.

Добро пожаловать в команду, Святослав Михайлюк,

– подписали фото.