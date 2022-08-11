"Вот такой он, русский мир": оккупанты вытащили батареи из офиса ФК Мариуполь
Источник:фейсбук Андрея Санина
Русская армия в очередной раз прославилась своим умением грабить, мародерить и уничтожать все подряд. К сожалению, она продолжает развивать свои таланты на территории Украины.
Санин: Они выкрутили даже батареи отопления
На этот раз захватчики "посетили" офис футбольного клуба Мариуполь. Вице-президент команды Андрей Санин рассказал о повреждении здания и "досадах" оккупантов.
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На фото, опубликованных Санином, видно столь разрушенное здание. Захватчики вынесли оттуда даже батареи.
Как выглядит здание сейчас / Фото фейсбука Андрея Санина
"Наши сотрудники смогли попасть в офис Мариуполя, который также попал под обстрел российских захватчиков во время осады Мариуполя. Здание и крыша офиса получили несколько прямых попаданий российских снарядов. Но ничуть не меньшие убытки нанесли действия российских мародеров внутри здания.
Эти варвары не гнушаются ничем, они выкрутили даже батареи отопления и электрические розетки из стен. Все, что не смогли украсть, они испортили или уничтожили. Вот такой он, "русский мир"", – написал на своей фейсбуке странице специалист.
Оккупанты вытащили даже розетки / Фото фейсбука Андрея Санина
Последствия русского мира / Фото фейсбука Андрея Санина
Безумный ущерб для украинского клуба
- В июне руководство клуба показало, как выглядит домашний стадион Мариуполя. Арена имени Владимира Бойко получила артиллерийские удары, в результате чего была повреждена инфраструктура, а также газон.
- Также оккупанты угнали автобусы мариупольской команды, они вывезли их за пределы города.
- Напомним, что из-за войны, которую развязала россия, Мариуполь не будет играть в следующем сезоне УПЛ или Первой лиги.