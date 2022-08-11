Санін: Вони викрутили навіть батареї опалення

Цього разу загарбники "завітали" в офіс футбольного клубу Маріуполь. Віцепрезидент команди Андрій Санін розказав про пошкодження будівлі та "звитяги" окупантів.

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На фото, які опублікував Санін, видно настільки зруйнована будівля. Загарбники повиносили звідти навіть батареї.

Як виглядає будівля зараз / Фото фейсбуку Андрія Саніна

"Наші співробітники змогли потрапити в офіс Маріуполя, який також попав під обстріл російських загарбників під час облоги Маріуполя. Будівля та дах офісу отримали декілька прямих влучань російських снарядів. Але нітрохи не менші збитки завдали дії російських мародерів всередині будівлі.

Ці варвари не гребують нічим, вони викрутили навіть батареї опалення та електричні розетки зі стін. А все, що не змогли вкрасти, вони зіпсували або знищили. Ось такий він, "русский мир"", – написав у своїй фейсбук сторінці фахівець.



Окупанти витягнули навіть розетки / Фото фейсбуку Андрія Саніна



Наслідки русского міра / Фото фейсбуку Андрія Саніна

Шалені збитки для українського клубу