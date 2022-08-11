Санин: Они выкрутили даже батареи отопления

На этот раз захватчики "посетили" офис футбольного клуба Мариуполь. Вице-президент команды Андрей Санин рассказал о повреждении здания и "досадах" оккупантов.

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На фото, опубликованных Санином, видно столь разрушенное здание. Захватчики вынесли оттуда даже батареи.

Как выглядит здание сейчас / Фото фейсбука Андрея Санина

"Наши сотрудники смогли попасть в офис Мариуполя, который также попал под обстрел российских захватчиков во время осады Мариуполя. Здание и крыша офиса получили несколько прямых попаданий российских снарядов. Но ничуть не меньшие убытки нанесли действия российских мародеров внутри здания.

Эти варвары не гнушаются ничем, они выкрутили даже батареи отопления и электрические розетки из стен. Все, что не смогли украсть, они испортили или уничтожили. Вот такой он, "русский мир"", – написал на своей фейсбуке странице специалист.



Оккупанты вытащили даже розетки / Фото фейсбука Андрея Санина



Последствия русского мира / Фото фейсбука Андрея Санина

Безумный ущерб для украинского клуба