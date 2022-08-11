Впечатлил не только своих одноклубников

27-летний голкипер похвастался искусными ударами в стиле лучших звезд футбола. Богдан Сарнавский положил два красивых мяча из-за пределов штрафной.

Стоит увидеть Футболка с цифрой 0: болельщик Реала тонко высмеял Мбаппе – эффектное фото

Мяч за интересной траекторией дважды полетел прямо под перекладину. Голкипер, защищавший ворота, даже не успел среагировать на выстрелы.

Прессслужба Кривбасса назвала Сарнавского "украинским Криштиану в перчатках".

Видео голов голкипера Сарнавского

Напомним, что Кривбасс впервые после своего возрождения снова сыграет в УПЛ. В минувшем сезоне криворожский клуб занял второе место по итогам досрочно завершенного сезона Первой лиги Украины.

Криворожскую команду в новый сезон поведет Юрий Вернидуб, успешно работавший с молдавским Шерифом. Но из-за полномасштабной войны вернулся домой, чтобы встать на защиту родной страны. Теперь Вернидуб-старший будет совмещать службу с тренерством.

Главное о Сарнавском в Кривбассе