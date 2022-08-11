Впечатлил не только своих одноклубников
27-летний голкипер похвастался искусными ударами в стиле лучших звезд футбола. Богдан Сарнавский положил два красивых мяча из-за пределов штрафной.
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Мяч за интересной траекторией дважды полетел прямо под перекладину. Голкипер, защищавший ворота, даже не успел среагировать на выстрелы.
Прессслужба Кривбасса назвала Сарнавского "украинским Криштиану в перчатках".
Видео голов голкипера Сарнавского
Напомним, что Кривбасс впервые после своего возрождения снова сыграет в УПЛ. В минувшем сезоне криворожский клуб занял второе место по итогам досрочно завершенного сезона Первой лиги Украины.
Криворожскую команду в новый сезон поведет Юрий Вернидуб, успешно работавший с молдавским Шерифом. Но из-за полномасштабной войны вернулся домой, чтобы встать на защиту родной страны. Теперь Вернидуб-старший будет совмещать службу с тренерством.
Главное о Сарнавском в Кривбассе
- В начале июля 2022 года Богдан Сарнавский официально сменил Днепр-1 на Кривбасс.
- Украинский голкипер переехал в Кривой Рог по правам свободного агента.
- Футболист подписал контракт с новым клубом до конца июня 2023 года.
- В своей карьере имеет негативное пятно, ведь с сентября 2016 по январь 2017 играл в российской Уфе.