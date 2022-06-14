Санин: "Русский мир", горе в аду

Арена имени Владимира Бойко потерпела артиллерийские удары, в результате чего была повреждена инфраструктура, а также газон.

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Футбольный газон скончался без регулярного полива. Следы от российских артиллерийских ударов как на поле, так и на трибунах. Внутри административного здания все разбито мародерами. "русский мир", горы в аду!

– написал Санин.

Видео разрушенного комплекса ФК Мариуполь

Из-за полномасштабного вторжения России в Украину досрочно закончили футбольный сезон в Украине. К моменту 24 февраля команды отыграли первый круг и уже готовились начать вторую часть чемпионата, но на этом все закончилось.

Мариуполь за 18 туров получил всего 8 очков и вполне логично замыкал турнирную таблицу УПЛ – последнее 16 место.

Ранее сообщалось, что в новом сезоне, если он будет стартовать, участие не будут принимать сразу два клуба.

Главный тренер Мариуполя Остап Маркевич рассказал, что кафиры уничтожили всю инфраструктуру клуба, а финансировать команду в сложившейся ситуации фактически невозможно. Также судьба участия черниговской Десны под большим вопросом. У команды серьезно пострадал стадион.