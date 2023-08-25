Заря неудачно стартовала в новом евросезоне. Команда Ненада Лалатовича уступила Славию в матче плей-офф квалификации Лиги Европы, пропустив дважды в концовке, пишет 24 канал.

По теме Недотерпели до свистка: Заря на последних минутах проиграла обидчику Днепра-1 – видеообзор

Игра прошла в Праге, где местные болельщики ярко поддержали нашу страну в День независимости. Болельщики вывесили огромный баннер с надписью "Брат, закрывай ворота" и перечеркнутым гербом СССР.

Также на трибунах фанаты выложили число "1968", которое загрязнено в крови. Таким образом, чехи вспомнили вторжение советской армии на территорию их страны.

Видео акции от фанатов Славии:

Читайте также Фортуна на стороне Бешикташа: Динамо досадно уступило в Лиге конференций из-за гола игрока ЦСКА

Операция "Дунай" со стороны стран Варшавского договора продолжалась с 21 августа по 11 сентября 1968 года и завершилась оккупацией Чехословакии. Жертвами стали более сотни граждан страны, еще более 70 тысяч бежали в западные страны.

Напомним, что ответный матч между Зарей и Славией пройдет в польском Люблине 31 августа. Победитель дуэли выйдет в групповую стадию Лиги Европы. тогда как неудачник – в аналогичную стадию Лиги конференций.