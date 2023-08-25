Зоря невдало стартувала в новому євросезоні. Команда Ненада Лалатовича поступилась Славії у матчі плей-офф кваліфікації Ліги Європи, пропустивши двічі в кінцівці, пише 24 канал.

До теми Недотерпіли до свистка: Зоря на останніх хвилинах програла кривднику Дніпра-1 – відеоогляд

Гра пройшла у Празі, де місцеві фанати яскраво підтримали нашу країну у День незалежності. Вболівальники вивісили громадний банер із написом "Брате, закривай ворота" та перекресленим гербом СРСР.

Також на трибунах фанати виклали число "1968", яка забруднено у крові. Таким чином чехи пригадали вторгнення радянської армії на територію їхньої країни.

Відео акції від фанатів Славії:

Читайте також Фортуна на боці Бешикташа: Динамо прикро поступилось у Лізі конференцій через гол ексгравця ЦСКА

Операція "Дунай" з боку країн Варшавського договору тривала з 21 серпня по 11 вересня 1968 року та завершилась окупацією Чехословаччини. Жертвами стали більше сотні громадян країни, ще більше 70 тисяч бігли у західні країни.

Нагадаємо, що матч-відповідь між Зорею та Славією пройде в польському Любліні 31 серпня. Переможець дуелі вийде у групову стадію Ліги Європи. тоді як невдаха – в аналогічну стадію Ліги конференцій.