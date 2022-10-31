Бойкот подействовал: сборная Боснии и Герцеговины не сыграет против России

Руководство футбольной ассоциации Боснии и Герцеговины решило отказаться от планов провести поединок с командой страны-агрессора. Возможный матч этих соперников перенесли на неопределенный срок.

Национальная сборная Боснии и Герцеговины не сыграет матч против России 19 ноября. Футбольная ассоциация этой страны решила не провоцировать общественность и перенесла встречу на неопределенный срок.

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Заявление футбольной ассоциации Боснии и Герцеговины

"Товарищеский матч между сборными Боснии и Герцеговины и России, который должен был состояться 19 ноября в Санкт-Петербурге, не будет сыгран.

На сегодняшнем заседании исполкома Футбольной ассоциации Боснии и Герцеговины матч, запланированный на 19 ноября, был перенесен. Президент ассоциации Вико Желькович заявил, что проведение этого товарищеского матча будет перенесено", - говорится в официальном заявлении.

Напомним, о проведении матча сборной Боснии и Герцеговины против России объявили 9 сентября. Это сообщение вызвало большую волну возмущения мировой общественности, а также среди игроков боснийской сборной.

Фанаты боснийцев также выступили против такого спарринга. Болельщики попросили бойкотировать этот поединок. УЕФА могла наказать Боснию и Герцеговину за такой товарищеский матч.