Сборная Туниса получила уведомление от ФИФА. Там требуют объяснить высказывания министра молодежи и спорта Туниса Кемаля Дегиша о возможности роспуска федеральных ведомств по разным дисциплинам. В ФИФА напомнили, что государство не может вмешиваться в работу футбольных федераций, в противном случае национальной команде грозит отстранение. Таким образом сборную Туниса могут дисквалифицировать с чемпионата мира 2022 года.
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Если сборную Туниса дисквалифицируют, то ее место на Мундиале должна была занять другая команда. Сейчас выдвигают предположение, кто это может быть.
Французское издание Le Parisien предполагает, что это может быть сборная Италии. Все потому, что именно "скуадра адзурра" занимает самое высокое место в рейтинге ФИФА среди национальных сборных, не квалифицировавшихся на ЧМ-2022.
Однако это предположение не учитывает несколько моментов.
- Тунис получил место на ЧМ-2022 в качестве представителя африканского континента. Следовательно, в случае дисквалификации Туниса, "орлов Карфагена" должна была заменить другая африканская команда. Все ради того, чтобы сохранить паритет по представительствам по континентам. Предоставление дополнительного места для европейской сборной и уменьшение квоты сборной из Африки вызвало бы немалую волну возмущения.
- Тунис в финале квалификации победил Мали. Поэтому именно эта сборная должна претендовать на место на ЧМ-2022 в случае дисквалификации Туниса. Италия даже не дошла до финала квалификации, уступив в полуфинале сборной Северной Македонии.
- Тунис во время жеребьевки попал в группу D, где уже есть сборные Франции, Дании и Австралии. По правилам ФИФА, в одной группе на чемпионате мира не может быть больше двух команд из Европы. А в этом квартете уже есть Франция и Дания. Следовательно, Италия туда бы не могла попасть. И вряд ли в ФИФА согласились проводить повторную жеребьевку меньше, чем за месяц до старта турнира.