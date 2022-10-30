Сборная Туниса получила уведомление от ФИФА. Там требуют объяснить высказывания министра молодежи и спорта Туниса Кемаля Дегиша о возможности роспуска федеральных ведомств по разным дисциплинам. В ФИФА напомнили, что государство не может вмешиваться в работу футбольных федераций, в противном случае национальной команде грозит отстранение. Таким образом сборную Туниса могут дисквалифицировать с чемпионата мира 2022 года.

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Если сборную Туниса дисквалифицируют, то ее место на Мундиале должна была занять другая команда. Сейчас выдвигают предположение, кто это может быть.

Французское издание Le Parisien предполагает, что это может быть сборная Италии. Все потому, что именно "скуадра адзурра" занимает самое высокое место в рейтинге ФИФА среди национальных сборных, не квалифицировавшихся на ЧМ-2022.

Однако это предположение не учитывает несколько моментов.