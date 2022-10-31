Національна збірна Боснії і Герцеговини не зіграє 19 листопада матч проти Росії. Футбольна асоціація цієї країни вирішила не розбурхувати громадськість і перенесла зустріч на невизначений термін.

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Заява футбольної асоціації Боснії та Герцеговини

"Товариський матч між збірними Боснії і Герцеговини та Росії, який повинен був відбутися 19 листопада в Санкт-Петербурзі, не буде зіграно.

На сьогоднішньому засіданні виконкому Футбольної асоціації Боснії і Герцеговини матч, запланований на 19 листопада, перенесли. Президент асоціації Віко Желькович заявив, що проведення цього товариського матчу буде перенесено на деякий час", - говориться в офіційній заяві.

Нагадаємо, про проведення матчу збірної Боснії і Герцеговині проти Росії оголосили 9 вересня. Це повідомлення викликало велику хвилю обурення у світовій громадськості, а також серед гравців боснійської збірної.

Фанати боснійців теж виступили проти такого спарингу. Уболівальники попросили бойкотувати цей поєдинок. УЄФА ж могла покарати Боснію і Герцеговину за такий товариський матч.

Раніше ми повідомляли, що замість Боснії і Герцеговини країна-агресор знайшла іншу "топову" команду – збірну Таджикистану. Гра відбудеться 17 листопада у Душанбе на Центральному республіканському стадіоні.