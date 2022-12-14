Криштиану Роналду со сборной Португалии вылетел в четвертьфинале ЧМ-2022, уступив Марокко.

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Еще перед стартом турнира игрок остался без клуба – английский Манчестер Юнайтед разорвал с ним контракт после скандального интервью. Сейчас Роналду находится в поиске новой команды. Но пока предложений от топовых команд не было. Только клубы из Саудовской Аравии проявляют к нему интерес.

Сам Роналду решил не тратить время впустую, и теперь поддерживает форму на базе футбольного клуба Реал в Вальдебебасе. Тренируется он на поле, которое использует основная команда "сливочных", но занимается португалец отдельно от команды со своим тренером. И даже сыном.

А когда о тренировках Роналду узнали воспитанники академии клуба, которые занимались неподалеку, они создали небольшой переполох, ведь каждый хотел сфотографироваться со звездой футбола.

По данным журналистов, разрешение проводить тренировки на базе Роналду получило от президента клуба Флорентино Переса. Несмотря на то, что португалец покинул мадридский клуб в 2018 году, он поддерживает хорошие отношения с руководством.

Хотя летом 2022 года было много разговоров, что Роналду может вернуться в Реал. Ведь еще тогда он хотел покинуть Манчестер Юнайтед, который не вышел в Лигу чемпионов. Но тогда тренерский штаб во главе с Карло Анчелотти заблокировал этот переход. Так что речь о том, чтобы и сейчас подписать Роналду Реалом, не идет. Потому он и тренируется отдельно от команды.

При этом издание Madrid Xtra сообщает, что Роналду готов был бы присоединиться к Реалу даже на минимальную зарплату. Но в клубе не хотят идти на этот шаг, учитывая, что на этих позициях на поле хорошо себя проявляют Винисиус Жуниор и Карим Бензема. Также препятствием является возраст игрока – ему 37 лет.