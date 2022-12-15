"Вершкові" офіційно повідомили про підписання бразильського вундеркінда Ендріка. За новим Неймаром, як називають юного форварда, полювали провідні клуби Європи.

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Найближчим часом футболіст відправиться в Мадрид, щоб відвідати об'єкти клубу. Проте вболівальникам "вершковим" доведеться почекати дебюту Ендріка. Форвард приєднається до Реалу в липні 2024 року, коли йому виповниться 18 років. До тих пір вундеркінд буде виступати за Палмейрас.

Контракт Ендріка з королівським клубом розрахований до 2027 року з опцією продовження ще на три.

Відео голів Ендріка

Сума трансферу 16-річного нападника не повідомляється. Раніше була інформація, що бразильський клуб отримає 72 мільйони євро, куди входять податки.

За даними Transfermarkt Палмейрас вже отримав 35 мільйонів євро.

Нагадаємо, що 16-річний Ендрік став наймолодшим бомбардиром в історії Палмейраса. У сезоні 2022 року вундеркінд провів 7 матчів, у яких забив 3 голи і віддав 1 асист.