"Вершкові" офіційно повідомили про підписання бразильського вундеркінда Ендріка. За новим Неймаром, як називають юного форварда, полювали провідні клуби Європи.
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Найближчим часом футболіст відправиться в Мадрид, щоб відвідати об'єкти клубу. Проте вболівальникам "вершковим" доведеться почекати дебюту Ендріка. Форвард приєднається до Реалу в липні 2024 року, коли йому виповниться 18 років. До тих пір вундеркінд буде виступати за Палмейрас.
Контракт Ендріка з королівським клубом розрахований до 2027 року з опцією продовження ще на три.
Відео голів Ендріка
Сума трансферу 16-річного нападника не повідомляється. Раніше була інформація, що бразильський клуб отримає 72 мільйони євро, куди входять податки.
За даними Transfermarkt Палмейрас вже отримав 35 мільйонів євро.