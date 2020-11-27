Уже в эту субботу, 27 ноября, стартует новый биатлонный сезон 2020/21. Первый этап Кубка мира в Контиолахти пройдет без поддержки зрителей на трибунах.

Уже на этих выходных 28-29 ноября гостеприимная Финляндия примет спортсменов со всех уголков мира. Биатлонисты снова будут доказывать по спортивному принципу, кто станет новым королем и королевой биатлона в этом сезоне, пишет 24 канал.

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На этапе состоятся по две индивидуальные гонки и спринт. Правда, спортсмены не смогут рассчитывать на горячую поддержку с трибун местного стадиона. За два дня до открытия сезона организаторы официально заявили, что проведение массовых гонок будет проходить без фанатов.

Данное решение принято на основе рекомендации местных властей запретить массовые мероприятия для более 50 человек на определенный период времени. Всем, кто приобрел билеты вернут потраченные деньги.

Биатлон без зрителей: города

Из-за пандемии коронавируса посетить любимые соревнования не смогут поклонники биатлона в немецком Оберхофе и итальянском Антхольце.

Кроме Оберхофа и Антхольца, где будут проходить по два этапа, пустые трибуны будут в австрийском Гогфильцене. На некоторых этапах и чемпионате мира судьба присутствия болельщиков на арене пока неизвестна.

Чемпионат мира. Поклюка (Словения) – неизвестно

Этап №8. Пекин (Китай) – неизвестно

Этап №9. Нове-Место (Чехия) – неизвестно

Этап №10. Холменколлене (Норвегия) – неизвестно

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