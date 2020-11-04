Биатлонный сезон-2020/2021 начнется 27-го ноября в финском Контиолахти. Большинство этапов, которые пройдут в декабре-январе, состоятся без зрителей на трибунах.

Организаторы обоих январских стартов Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе и итальянском Антхольце сообщили, что соревнования пройдут без зрителей на трибунах. Об этом сообщает "Суспільне Спорт".

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"После консультации с ответственными органами власти и губернатором мы с тяжестью на сердце решили провести соревнования в 2021 году без зрителей – учитывая эпидемиологическую ситуацию в Европе", – говорится в заявлении организаторов из Италии.

Аналогичные доводы привела немецкая сторона.

Это решение ума, а не сердца. На этот шаг нас заставляет пойти развитие инфекционных процессов. Проведение соревнований без зрителей – единственный возможный вариант,

– заявил управляющий директор трассы в Оберхофе Томас Греллман.

Кроме Оберхофа и Антхольца, пустые трибуны будут в австрийском Хохфильцене. Отметим, что Оберхоф и Хохфильцен примут по два этапа.

Зато болельщиков планируют пустить на соревнования в финском Контиолахти. Именно там начнется новый сезон.

Решение о присутствии зрителей на втором этапе в Контиолахти будет принято в середине ноября.

Кубок мира по биатлону 2020/21: куда пустят зрителей

Этап №1-2. Контиолахти (Финляндия) – со зрителями

Этап №3-4. Хохфильцен (Австрия) – без зрителей

Этап №5-6. Оберхоф (Германия) – без зрителей

Этап №7. Антхольц–Антерсельва (Италия) – без зрителей

Чемпионат мира. Поклюка (Словения) – неизвестно

Этап №8. Пекин (Китай) – неизвестно

Этап №9. Нове-Место (Чехия) – неизвестно

Этап №10. Холменколлен (Норвегия) – неизвестно