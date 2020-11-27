Вже у цю суботу, 27 листопада, стартує новий біатлонний сезон-2020/21. Перший етап Кубка світу у Контіолахті відбудеться без підтримки глядачів на трибунах.

Вже на цих вихідних 28-29 листопада гостинна Фінляндія прийме спортсменів з усіх куточків світу. Біатлоністи знову доводитимуть за спортивним принципом, хто стане новим королем та королевою біатлону цього сезону, пише 24 канал.

Варто дізнатись Кубок світу з біатлону: календар гонок та де дивитися в Україні

На етапі відбудуться по дві індивідуальні гонки та спринта. Щоправда, спортсмени не зможуть розраховувати на палку підтримку з трибун місцевого стадіону. За два дні до відкриття сезону організатори офіційно заявили, що проведення масових гонок відбуватимуть без фанатів.

Дане рішення прийняте на основі рекомендації місцевої влади заборонити масові заходи для більш як 50 осіб на певний період часу. Всім, хто придбав квитки повернуть витрачені гроші.

Біатлон без глядачів: міста

Через пандемію коронавірусу відвідати улюблені змагання не зможуть прихильники біатлону у німецькому Оберхофі та італійському Антхольці.

Окрім Оберхофа та Антхольца, де відбуватимуться по два етапи, порожні трибуни будуть в австрійському Гогфільцені. На деяких етапах та чемпіонаті світу доля присутності вболівальників на арені наразі невідома.

Чемпіонат світу. Поклюка (Словенія) – невідомо

Етап №8. Пекін (Китай) – невідомо

Етап №9. Нове–Место (Чехія) – невідомо

Етап №10. Голменколлен (Норвегія) – невідомо

Хто виступатиме в індивідуальних гонках у Контіолахті: склад збірної України