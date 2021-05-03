За інформацією джерела, донеччани гратимуть в Києві.

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До уваги! Оскільки Донбас не зможе взяти участь в розіграші Континентального Кубка, його місце в турнірі займе віцечемпіон України – київський Сокіл.

Здобутки Донбаса в Європі

Донбас вигравав Континентальний кубок IIHF в 2013-му році і виступав у КХЛ в 2012/13 і 2013/14 роках.

Останній раз в Європі Донбас грав у 2019 році. У третьому раунді в групі F суперниками донеччан стали польська Краковія, казахстанський Бейбарис і білоруський Німан. Тоді команді не вдалося кваліфікуватися в Суперфінал турніру.

У нинішньому сезоні Донбас у фінальній серії плей-офф Української хокейної ліги з рахунком 4:0 обіграв київський Сокіл.