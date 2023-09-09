Сборная Украины объявила заявку на матч с сборной Англии. Трое футболистов остались вне списка главной команды.

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Только к победе

Главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров сформировал список игроков, которые будут соперничать против "трех львов" в сверхважном поединке в квалификации к Евро-2024. Наставник украинского коллектива отобрал 23 исполнителя для громкой встречи. Интересно, что специалист отсеял трех футболистов, не вошедших в заявку на матч, к тому же ранее стало известно, что команде не поможет получивший повреждение Николай Шапаренко.

Напомним. На матче между Украиной и Англией, который состоится в Польше, ожидается аншлаг.

Вне списка оказался правый защитник киевского Динамо. Александр Тимчик, поскольку в игроке воспаление мышц приводной группы мышц бедра, что делает невозможным его появление на поле в игре против англичан. Также неизвестно, сможет ли бек восстановиться к игре с итальянцами. К тому же "сине-желтым" в матче с "тремя львами" не помогут лидеры Шахтера и Днепра-1 Александр Зубков и Александр Пихаленок. Андрей Ярмоенко, в свою очередь, находившийся под вопросом, все же попал в список.

Официальная заявка Украины на игру с Англией