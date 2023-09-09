Сборная Украины объявила заявку на матч с сборной Англии. Трое футболистов остались вне списка главной команды.
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Только к победе
Главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров сформировал список игроков, которые будут соперничать против "трех львов" в сверхважном поединке в квалификации к Евро-2024. Наставник украинского коллектива отобрал 23 исполнителя для громкой встречи. Интересно, что специалист отсеял трех футболистов, не вошедших в заявку на матч, к тому же ранее стало известно, что команде не поможет получивший повреждение Николай Шапаренко.
Вне списка оказался правый защитник киевского Динамо. Александр Тимчик, поскольку в игроке воспаление мышц приводной группы мышц бедра, что делает невозможным его появление на поле в игре против англичан. Также неизвестно, сможет ли бек восстановиться к игре с итальянцами. К тому же "сине-желтым" в матче с "тремя львами" не помогут лидеры Шахтера и Днепра-1 Александр Зубков и Александр Пихаленок. Андрей Ярмоенко, в свою очередь, находившийся под вопросом, все же попал в список.
Официальная заявка Украины на игру с Англией
- Вратари – Георгий Бущан (1, Динамо), Анатолий Трубин (12, Бенфика), Андрей Лунин (23, Реал)
- Защитники – Ефим Конопля (2, Шахтер), Богдан Михайличенко (3, Динамо Загреб), Сергей Кривцов (4, Интер Майами), Илья Забарный (13, Борнмут), Виталий Миколенко (16, Эвертон), Денис Попов (19, Динамо) ), Александр Караваев (21, Динамо), Николай Матвиенко (22, Шахтер)
- Полузащитники – Сергей Сидорчук (5, Вестерло), Тарас Степаненко (6, Шахтер), Андрей Ярмоленко (7, Динамо), Георгий Судаков (8, Шахтер), Михаил Мудрик (10, Челси), Виталий Буяльски1 (14, Динамо), Виктор Цыганков (15, Жирона), Александр Зинченко (17, Арсенал), Егор Назарина (20, Шахтер)
- Нападающие – Роман Яремчук (9, Валенсия), Артем Довбик (11, Жирона), Владислав Ванат (18, Динамо)