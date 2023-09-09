Збірна України оголосила заявку на поєдинок із збірною Англії. Троє футболістів залишились поза списком головної команди.
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Тільки до перемоги
Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров сформував список гравців, котрі змагатимуться проти "трьох левів" у надважливому поєдинку у кваліфікації до Євро-2024. Наставник українського колективу відібрав 23 виконавців для гучної зустрічі. Цікаво, що фахівець відсіяв трьох футболістів, котрі не увійшли в заявку на матч, до того ж раніше стало відомо, що команді не допоможе Микола Шапаренко, який отримав ушкодження.
Поза списком опинилися правий захисник київського Динамо Олександр Тимчик, оскільки у гравці запалення м'язів привідної групи м'язів стегна, котре унеможливлює його появу на полі у грі проти англійців. Також невідомо, чи зможе бек відновитись до гри з італійцями. До того ж "синьо-жовтим" у матчі з "трьома левами" не допоможуть лідери Шахтаря та Дніпра-1 Олександр Зубков та Олександр Піхальонок. Андрій Ярмоенко, у свою чергу, який був під питанням, все ж потрапив до переліку.
Офіційна заявка України на гру з Англією
- Воротарі – Георгій Бущан (1, Динамо), Анатолій Трубін (12, Бенфіка), Андрій Лунін (23, Реал)
- Захисники – Юхим Конопля (2, Шахтар), Богдан Михайліченко (3, Динамо Загреб), Сергій Кривцов (4, Інтер Маямі), Ілля Забарний (13, Борнмут), Віталій Миколенко (16, Евертон), Денис Попов (19, Динамо), Олександр Караваєв (21, Динамо), Микола Матвієнко (22, Шахтар)
- Півзахисники – Сергій Сидорчук (5, Вестерло), Тарас Степаненко (6, Шахтар), Андрій Ярмоленко (7, Динамо), Георгій Судаков (8, Шахтар), Михайло Мудрик (10, Челсі), Віталій Буяльськи1 (14, Динамо), Віктор Циганков (15, Жирона), Олександр Зінченко (17, Арсенал), Єгор Назарина (20, Шахтар)
- Нападники – Роман Яремчук (9, Валенсія), Артем Довбик (11, Жирона), Владислав Ванат (18, Динамо)