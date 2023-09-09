Збірна України оголосила заявку на поєдинок із збірною Англії. Троє футболістів залишились поза списком головної команди.

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Тільки до перемоги

Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров сформував список гравців, котрі змагатимуться проти "трьох левів" у надважливому поєдинку у кваліфікації до Євро-2024. Наставник українського колективу відібрав 23 виконавців для гучної зустрічі. Цікаво, що фахівець відсіяв трьох футболістів, котрі не увійшли в заявку на матч, до того ж раніше стало відомо, що команді не допоможе Микола Шапаренко, який отримав ушкодження.

Нагадаємо. На матчі між Україною та Англією, який відбудеться у Польщі, очікується аншлаг.

Поза списком опинилися правий захисник київського Динамо Олександр Тимчик, оскільки у гравці запалення м'язів привідної групи м'язів стегна, котре унеможливлює його появу на полі у грі проти англійців. Також невідомо, чи зможе бек відновитись до гри з італійцями. До того ж "синьо-жовтим" у матчі з "трьома левами" не допоможуть лідери Шахтаря та Дніпра-1 Олександр Зубков та Олександр Піхальонок. Андрій Ярмоенко, у свою чергу, який був під питанням, все ж потрапив до переліку.

Офіційна заявка України на гру з Англією