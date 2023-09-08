Уже в субботу, 9 сентября, состоится матч сборной Украины и лидера группы С отбора чемпионата Европы-2024 командой Англии. В столь важном для команды Реброва поединке крайне необходима поддержка трибун.

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Каждый зритель матча получит флаг Украины

Первый вице-президент Украинской ассоциации футбола Вадим Костюченко сообщил, что на матче Украина – Англия ожидается аншлаг. Сейчас в продаже осталось менее 15 процентов всех билетов.

В Вроцлаве во время нашего поединка с англичанами ожидается аншлаг. Квота Англии в 3 500 билетов выкуплена уже давно, также подходит к концу и продажа других билетов: по состоянию на утро пятницы их было продано 35 000. Каждый, кто займет место на трибунах, получит национальный флаг Украины – это поможет создать для нашей сборной атмосферу домашнего матча,

– рассказал Костюченко.

Также футбольный функционер отметил, что традиционно часть билетов была выделена для детей-переселенцев из регионов Украины, где идут боевые действия. Эти детишки будут выводить команды на поле стадиона. Почетными гостями на трибунах будут воины, проходящие реабилитацию после ранений в Польше и Германии, а также члены семей наших погибших героев.

Отметим, что стадион "Tarczyński Arena" вмещает 44 500 зрителей. 26 августа на этой арене состоялся бой Александра Усика и Даниэля Дюбуа, в котором победу праздновал украинец

Важно! Матч квалификации Евро-2024 Украина – Англия состоится в субботу, 9 сентября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по киевскому времени.