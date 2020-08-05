Один из одноклубников Руслана Малиновского по "Аталанте" звездный словенец Йосип Иличич может закончить карьеру после измены жены.

Как сообщает издание Soccerladuma, футболист решил сделать сюрприз своей второй половинке и неожиданно приехал домой, но застал ее в постели с другим мужчиной.

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После этого Иличич впал в депрессию и начал задумываться о том, чтобы повесить бутсы на гвоздь.

Однако, после длительного молчания, Иличич опубликовал фото в Instagram вместе со своей возлюбленной. Фотография наталкивает на вывод, что у пары все в порядке.

Днями ранее причиной серьезного психического расстройства Йосипа Иличича называли его страх умереть из-за ситуации с коронавирусом в мире.

Не исключено, что Иличич не будет играть в четвертьфинале Лиги чемпионов против "ПСЖ" 12 августа, а также не будет выступать в еврокубках этого сезона и дальше, если "Аталанта" пройдет в следующую стадию.

Успешный сезон Йосипа Иличича

Иличич является лучшим бомбардиром клуба из Бергамо. Форвард забил 15 голов в 21 матче Серии А, а во всех соревнованиях сезона в его активе 21 мяч и 9 голевых передач.