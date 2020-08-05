Одноклубнику Малиновского на его глазах изменила жена: теперь он хочет бросить футбол
Один из одноклубников Руслана Малиновского по "Аталанте" звездный словенец Йосип Иличич может закончить карьеру после измены жены.
Как сообщает издание Soccerladuma, футболист решил сделать сюрприз своей второй половинке и неожиданно приехал домой, но застал ее в постели с другим мужчиной.
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После этого Иличич впал в депрессию и начал задумываться о том, чтобы повесить бутсы на гвоздь.
Однако, после длительного молчания, Иличич опубликовал фото в Instagram вместе со своей возлюбленной. Фотография наталкивает на вывод, что у пары все в порядке.
Днями ранее причиной серьезного психического расстройства Йосипа Иличича называли его страх умереть из-за ситуации с коронавирусом в мире.
Не исключено, что Иличич не будет играть в четвертьфинале Лиги чемпионов против "ПСЖ" 12 августа, а также не будет выступать в еврокубках этого сезона и дальше, если "Аталанта" пройдет в следующую стадию.
Успешный сезон Йосипа Иличича
Иличич является лучшим бомбардиром клуба из Бергамо. Форвард забил 15 голов в 21 матче Серии А, а во всех соревнованиях сезона в его активе 21 мяч и 9 голевых передач.