Один з одноклубників Руслана Маліновського по "Аталанті" зірковий словенець Йосип Ілічич може закінчити кар'єру після зради дружини.

Як повідомляє видання Soccerladuma, футболіст вирішив зробити сюрприз своїй другій половинці і несподівано приїхав додому, але застав її в ліжку з іншим чоловіком.

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Після цього Ілічич впав у депресію і почав замислюватися про те, щоб повісити бутси на цвях.

Проте, після тривалого мовчання, Ілічіч опублікував фото в Instagram разом зі своєю коханою. Світлина наштовхує на висновок, що у пари все у порядку.

Днями раніше причиною серйозного психічного розладу Йосипа Ілічича називали його страх померти через ситуацію з коронавірусом у світі.

Не виключено, що Ілічич не гратиме в чвертьфіналі Ліги чемпіонів проти "ПСЖ" 12 серпня, а також не виступатиме в єврокубках цього сезону і далі, якщо "Аталанта" пройде в наступну стадію.

Успішний сезон Йосипа Ілічича

Ілічич є найкращим бомбардиром клубу з Бергамо. Форвард забив 15 голів в 21 матчі Серії А, а у всіх змаганнях сезону в його активі 21 м'яч і 9 гольових передач.