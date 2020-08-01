Звездный одноклубник Малиновского не доиграет сезон из-за проблем с психикой
Нападающий итальянской "Аталанты", за которую выступает украинец Руслан Малиновский, Йосип Иличич может пропустить оставшиеся матчи розыгрыша Лиги чемпионов.
По информации издания Sky Sport Italia, словенец переживает не лучшие времена из-за серьезных проблем с психикой. По этой причине, клуб отпустил игрока в родную Словению.
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Не исключено, что Иличич не будет играть в четвертьфинале Лиги чемпионов против ПСЖ, а также выступать в еврокубках этого сезона и дальше, в случае, если бергамаски пройдут в следующую стадию.
Успешный сезон Йосипа Иличича
Иличич является лучшим бомбардиром клуба из Бергамо. Форвард забил 15 голов в 21 матче Серии А, а во всех соревнованиях сезона в его активе 21 мяч и 9 голевых передач.