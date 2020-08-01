Нападающий итальянской "Аталанты", за которую выступает украинец Руслан Малиновский, Йосип Иличич может пропустить оставшиеся матчи розыгрыша Лиги чемпионов.

По информации издания Sky Sport Italia, словенец переживает не лучшие времена из-за серьезных проблем с психикой. По этой причине, клуб отпустил игрока в родную Словению.

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Не исключено, что Иличич не будет играть в четвертьфинале Лиги чемпионов против ПСЖ, а также выступать в еврокубках этого сезона и дальше, в случае, если бергамаски пройдут в следующую стадию.

Напомним, что матч между "Аталантой" и ПСЖ запланирован на 12 августа.

Успешный сезон Йосипа Иличича

Иличич является лучшим бомбардиром клуба из Бергамо. Форвард забил 15 голов в 21 матче Серии А, а во всех соревнованиях сезона в его активе 21 мяч и 9 голевых передач.