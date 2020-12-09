Каталонская Барселона потерпела первое поражение в Лиге чемпионов сезона-2020/2021. Во вторник, 8 декабря, в рамках 6-го тура каталонцы дома разгромно проиграли Ювентусу.

Барселона – Ювентус 0:3

Голы: Роналду, 13, (п), 52 (п), Маккенни, 20

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Уже на 12-й минуте гости получили шанс выйти вперед, пишет 24 канал. Роналду заработал сомнительный пенальти за фол Араухо. Сам же Роналду исполнил наказание и уверенно переиграл тер Штегена.

На 20-й минуте счет в матче уже был 2:0 в пользу туринцев. Гости разогнали классную атаку правым флангом. Куадрадо навесил в штрафную, где Маккенни "расстрелял" голкипер каталонцев.

Барселона впервые ответила на 23-й минуте. Месси мастерски укротил передачу на грани штрафной и пробил в правый нижний угол ворот. Буффон находился в неудачной позиции, но сумел выполнить блестящий сэйв в прыжке.

После перерыва команды обменялись острыми моментами. Сначала Месси пробил в руки Буффону, а затем тер Штеген оставил Барселону в игре благодаря удивительному сейву. Немец отразил обводящий удар Рэмзи.

Но во время атаки мяч попал в руку Лангле в штрафной. Арбитр воспользовался системой VAR и поставил пенальти. Удар с отметки во второй раз реализовал Роналду.

Барселона на третий гол Ювентуса ответила моментом у Гризманна. После навеса со штрафного француз пробил головой и мяч попал в перекладину. Еще один момент был у Месси. Каталонцы быстро разыграли мяч вблизи штрафной итальянцев и Лионель пробил в нижний угол, но Буффон вытащил мяч.

Барселона создала еще несколько моментов, но Ювентус своего не упустил – 3:0!

Ювентус не только отомстил Барселоне за поражение во втором туре, но и выиграл группу G. Команды набрали по 15 очков, но именно Ювентус занял первое место благодаря лучшей статистике в очных матчах. Барселона вышла в плей-офф со второго места.

Барселона – Ювентус видеообзор