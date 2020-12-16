Шляхи живих легенд світового футболу Кріштіану Роналду та Ліонеля Мессі вперше перетнулися, коли португалець покинув Реал. Барселона Мессі та Ювентус Роналду зустрілися 8-го грудня у Лізі чемпіонів.

Перемогу здобув Ювентус з рахунком 3:0, пише 24 канал. Два голи за Ювентус з пенальті забив саме Кріштіану Роналду.

Як це було Ювентус завдяки Роналду розгромив Барселону на "Камп Ноу" і виграв групу в Лізі чемпіонів: відео

Пильна уваги всіх вболівальників та журналістів була прикута до протистояння на полі двох найкращих футболістів світу Роналду та Мессі.

В одному з моментів гри Лео елегантним рухом обіграв Роналду, коли той намагався відібрати м'яч. Це зафіксували камери й УЄФА опублікував відео моменту.

Втім, Роналду, так би мовити "помстився" своєму візаві. В одному з моментів Кріштіану прочитав задум аргентинця та відібрав м'яч. Бездоганна гра в обороні!

Завдяки перемозі над Барселоною туринський Ювентус виграв свою групу. В 1/8 фіналу Юве зіграє проти Порту. Барселона посіла друге місце і в плей-офф зустрінеться з фіналістом минулого розіграшу Ліги чемпіонів – ПСЖ.