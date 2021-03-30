Крайний защитник Динамо Александр Караваев может вернуться в Турцию. Трабзонспору были предложены услуги футболиста.

Неожиданное решение агента

Такое предложение турецкому клубу сделал агент футболиста Вадим Шаблий. Сейчас Трабзонспор находится в поисках правого защитника.

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Руководство турецкой команды не исключает приглашения игрока киевлян, имеющего за спиной большой опыт выступлений, что поможет быстро адаптироваться к местному футболу.

Окончательное решение относительно потенциального трансфера будет принимать главный тренер команды Абдуллах Авджи. Сейчас Трабзонспор идет 4-м в Турции, в их активе 55 очков после 30 встреч. До лидера Бешикташа осталось 9 пунктов.

В этом сезоне защитник Динамо сыграл 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал одну результативную передачу. Свои голевые удары Караваев забил лишь в последнем поединке с Рухом в УПЛ.

По данным Transfermarkt, контракт Александра с киевлянами рассчитан до конца июня 2023 года.

В карьере футболиста уже есть опыт выступлений в турецком чемпионате. В 2017 году Караваев перешел из Шахтера в Фенербахче на правах аренды. Однако закрепиться в составе турецкого гранда не смог. Караваев сыграл в Турции 6 матчей, пробыв в расположении клуба только с января по июнь 2017 года и вернулся к "горнякам".