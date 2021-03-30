Крайній захисник Динамо Олександр Караваєв може повернутись у Туреччину. Трабзонспору були запропоновані послуги футболіста.

Несподіване рішення агента

Таку пропозицію турецькому клубу зробив агент футболіста Вадим Шаблій. Зараз Трабзонспор перебуває у пошуках правого захисника.

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Керівництво турецької команди не виключає запрошення гравця киян, який має за спиною чималий досвід виступів, що допоможе швидко адаптуватись до місцевого футболу.

Остаточне рішення щодо потенційного трансферу прийматиме головний тренер команди Абдулах Авджі. Зараз Трабзонспор йде 4-м у Туреччині, у їх активі 55 очок після 30 зустрічей. До лідера Бешикташа залишилось 9 пунктів.

У цьому сезоні захисник Динамо зіграв 28 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 голи та віддав одну результативну передачу. Свої гольові удари Караваєв забив лише в останньому поєдинку з Рухом в УПЛ.

За даними Transfermarkt, контракт Олександра з киянами розрахований до кінця червня 2023 року.

У кар'єрі футболіста вже є досвід виступів у турецькому чемпіонаті. У 2017 році Караваєв перейшов з Шахтаря у Фенербахче на правах оренди. Однак закріпитись у складі турецького гранда не зміг. Караваєв зіграв у Туреччині 6 матчів, пробувши у розташуванні клубу лише з січня по червень 2017 року та повернувся до "гірників".