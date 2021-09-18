Одни разговоры, – гендиректор Зари резко отреагировал на возможную отставку Скрипника
Источник:Fanday
Луганская Заря позорно проиграла Будё-Глимт на старте группового раунда Лиги конференций. Вокруг клуба распространились слухи об отставке главного тренера Виктора Скрипника.
Опровержение слухов
Луганский клуб проиграл в Норвегии со счетом 3:1. Единственный гол за Зарю на 90-й минуте забил Артем Громов. После провала пошли слухи об отставке Виктора Скрипника. Однако в клубе опровергли эту информацию.
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Генеральный директор Зари Станислав Оганов прокомментировал информацию о потенциальном уходе с тренерского мостика Скрипника. В клубе опровергли эти слухи.
О каком прекращении сотрудничества вы говорите? Информация в прессе? Об этом каждый может написать – это такое. Одни разговоры. Я много раз говорил об этом,
– заявил Оганов.
Однако стул под 51-летним специалистом таки немного зашатался. Есть ряд причин, мз-за которых руководство недовольно – ошибки при комплектации команды, плохо проведенная селекционная работа и вылет из Лиги Европы.
- Заря после семи туров занимает только 7 место в УПЛ. В активе луганского клуба 11 очков.
- Отметим, что после провальной игры на старте Лиги конференций Скрипник готов был покинуть пост главного тренера Зари.
- Специалист возглавляет клуб УПЛ период с июля 2019 года. Под его руководством команда провела уже 85 матчей.
- В Лиге конференций на Зарю ожидают еще поединки против итальянской Ромы и Софиевского ЦСКА.