Опровержение слухов

Луганский клуб проиграл в Норвегии со счетом 3:1. Единственный гол за Зарю на 90-й минуте забил Артем Громов. После провала пошли слухи об отставке Виктора Скрипника. Однако в клубе опровергли эту информацию.

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Генеральный директор Зари Станислав Оганов прокомментировал информацию о потенциальном уходе с тренерского мостика Скрипника. В клубе опровергли эти слухи.

О каком прекращении сотрудничества вы говорите? Информация в прессе? Об этом каждый может написать – это такое. Одни разговоры. Я много раз говорил об этом,

– заявил Оганов.

Однако стул под 51-летним специалистом таки немного зашатался. Есть ряд причин, мз-за которых руководство недовольно – ошибки при комплектации команды, плохо проведенная селекционная работа и вылет из Лиги Европы.