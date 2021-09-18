Спростування чуток
Луганський клуб програв у Норвегії з рахунком 3:1. Єдиний гол за Зорю на 90-й хвилині забив Артем Громов. Після провалу поширились чутки про відставку Віктора Скрипника. Однак у клубі спростували цю інформацію.
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Генеральний директор Зорі Станіслав Оганов прокоментував інформацію про потенційний відхід з тренерського містка Скрипника. У клубі спростували ці чутки.
Про яке припинення співпраці ви говорите? Інформація у пресі? Про це кожен може написати – це таке. Одні розмови. Я багато разів говорив про це,
– заявив Оганов.
Однак стілець під 51-річним спеціалістом таки дещо захитався. Є ряд причин, якими керівництво незадоволене – помилки при комплектації команди, погано проведена селекційна робота та виліт із Ліги Європи.
- Зоря після семи турів посідає лише 7 місце в УПЛ. В активі луганського клубу 11 очок.
- Відзначимо, що після провальної гри на старті Ліги конференцій Скрипник готовий був покинути пост головного тренера Зорі.
- Фахівець очолює клуб УПЛ із липня 2019 року. Під його керівництвом команда провела вже 85 матчів.
- У Лізі конференцій на Зорю чекають ще поєдинки проти італійської Роми та софіївського ЦСКА.