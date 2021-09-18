Спростування чуток

Луганський клуб програв у Норвегії з рахунком 3:1. Єдиний гол за Зорю на 90-й хвилині забив Артем Громов. Після провалу поширились чутки про відставку Віктора Скрипника. Однак у клубі спростували цю інформацію.

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Генеральний директор Зорі Станіслав Оганов прокоментував інформацію про потенційний відхід з тренерського містка Скрипника. У клубі спростували ці чутки.