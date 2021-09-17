Уровень Зари катастрофически упал

При Рафаилове Заря побеждала в Лиге Европы Герту, Атлетик, играла вничью с РБ Лейпциг, а теперь проиграла норвежском Буде/Глимт в Лиге конференций, что отразилось на настроении бывшего генерального директора клуба, который в посте обвинил нынешнее руководство в провальной кадровой политике.

Как это было Заря обидно уступила в первом матче Лиги конференций: видео

"Это просто катастрофа. Всего лишь за год Заря из команды, которая играла в футбол, превратилась в команду, которая пытается мешать играть в футбол соперникам. Сейчас всех собак начнут вешать на тренера", – начал он.

А кто не смог продлить контракты с основными игроками, которые определяли игру команды и, которые пришли вместе с тренером? Кто покинул команду с одним опытным вратарем, который даже залечить травму не успевает?

– заявил Рафаилов.