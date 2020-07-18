В один ряд з військовим злочинцям: Новак Джокович отримав урядову нагороду
Перша ракетка світу Новак Джокович відвідав олімпійський гірськолижний центр на горі Яхоріна в Боснії і Герцеговині. Тенісист побував на трасі, яка названа його ім'ям. Під час візиту Новак отримав нагороду, яку вручали військовим злочинцям.
Як повідомляє mondo.rs, Джокович зустрівся з Мілорадом Додіком – сербським членом президії Боснії і Герцеговини. Додік вручив Джоковичу орден Республіки Сербської (державне утворення на території Боснії і Герцеговини) за винятковий внесок у розвиток спорту.
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Джокович зазнав критики за отримання ордена
Політолог і автор книги "Голод і лють: криза демократії на Балканах" Ясмін Муяновіч розкритикував Новака у твіттері.
Зокрема, він нагадав, що відповідний орден вручали військовим злочинцям.
"Вітаю Новака Джоковича з нагородженням орденом Республіки Сербської. Серед минулих кавалерів цього ордена військові злочинці Радован Караджич, Ратко Младич, Момчило Країшник, Біляна Плавшич і, звичайно ж, Слободан Мілошевич. Петер Гандке, який заперечує геноцид (у Боснії і Герцеговині, – Спорт24), очікувано позаздрить", – написав Муяновіч.
Слід зазначити, що кавалером ордена також є прем'єр-міністр Сербії Ана Брнабіч.
Прокоментувала скандал довкола Джоковича членкиня парламенту Великобританії Армінка Хеліч, якає має боснійські коріння, пише ua.tribuna.com.
Вона зазначила, що Новак отримав нагороду через декілька днів після річниці геноциду у Сребрениці.
"Розчарована отриманням Новаком Джоковичем ордена Республіки Сербської, яким раніше нагороджувалися засуджені військові злочинці Младич, Караджич... Лише через декілька днів після річниці геноциду у Сребрениці. Це не вчинок спортсмена, який повинен бути прикладом для наслідування # Сребреніца25" – написала Хеліч.
- Новак Джокович – один з найуспішніших тенісистів сучасності. Втім, 33-річний тенісист часто потрапляє у різні публічні скандали.
- Нещодавно він організував виставковий тенісний турнір, на якому стався спалах COVID-19. Хоча ціль була благодійна, на турнірах нехтували рекомендаціями.
- Одним з інфікованих виявився і Джокович. Серб не з першого разу погодився здати тест.
- Також він виступає проти обов'язкової вакцинації від коронавірусу.