Перша ракетка світу Новак Джокович відвідав олімпійський гірськолижний центр на горі Яхоріна в Боснії і Герцеговині. Тенісист побував на трасі, яка названа його ім'ям. Під час візиту Новак отримав нагороду, яку вручали військовим злочинцям.

Як повідомляє mondo.rs, Джокович зустрівся з Мілорадом Додіком – сербським членом президії Боснії і Герцеговини. Додік вручив Джоковичу орден Республіки Сербської (державне утворення на території Боснії і Герцеговини) за винятковий внесок у розвиток спорту.

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Джокович зазнав критики за отримання ордена

Політолог і автор книги "Голод і лють: криза демократії на Балканах" Ясмін Муяновіч розкритикував Новака у твіттері.

Зокрема, він нагадав, що відповідний орден вручали військовим злочинцям.

"Вітаю Новака Джоковича з нагородженням орденом Республіки Сербської. Серед минулих кавалерів цього ордена військові злочинці Радован Караджич, Ратко Младич, Момчило Країшник, Біляна Плавшич і, звичайно ж, Слободан Мілошевич. Петер Гандке, який заперечує геноцид (у Боснії і Герцеговині, – Спорт24), очікувано позаздрить", – написав Муяновіч.

Congratulations to Novak Đoković for being awarded the Order of the RS entity. Past luminaries include the war criminals Radovan Karadžić, Ratko Mladić, Momčilo Krajišnik, Biljana Plavšić, and of course Slobodan Milošević. One expects genocide denier Peter Handke is very jealous. pic.twitter.com/J6u0AC3KUb — Jasmin Mujanović (@JasminMuj) July 16, 2020

Слід зазначити, що кавалером ордена також є прем'єр-міністр Сербії Ана Брнабіч.

Прокоментувала скандал довкола Джоковича членкиня парламенту Великобританії Армінка Хеліч, якає має боснійські коріння, пише ua.tribuna.com.

Вона зазначила, що Новак отримав нагороду через декілька днів після річниці геноциду у Сребрениці.

Різанина у Сребрениці – це один із наймасштабніших воєнних злочинів у сучасній європейській історії, скоєний у ході Боснійської війни 13-22 липня 1995 року. Злочин полягав у спланованому масовому вбивстві боснійськими сербами близько 8 000 боснійських мусульман чоловічої статі віком від 12 до 77 років. Різанину було вчинено в районі боснійського міста Сребрениця після його захоплення Військом Республіки Сербської під командуванням генерала Ратка Младича.

"Розчарована отриманням Новаком Джоковичем ордена Республіки Сербської, яким раніше нагороджувалися засуджені військові злочинці Младич, Караджич... Лише через декілька днів після річниці геноциду у Сребрениці. Це не вчинок спортсмена, який повинен бути прикладом для наслідування # Сребреніца25" – написала Хеліч.