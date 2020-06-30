Сильнейший теннисист мира серб Новак Джокович передумал сдавать повторный тест на коронавирус. Новак отказался от повторного анализа через пять дней после первого.

Как сообщает B92, болезнь у Новака и его жены протекает бессимптомно. Они продолжают соблюдать режим самоизоляции.

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Новак считает повторный тест необязательным

Во вторник в заявлении о положительном результате теста серб сообщил, что хочет сдать повторный через пять дней.

По информации сербского издания B92, Джокович решил пока не делать второй тест. Он считает это необязательным.

Джокович продолжит находиться в самоизоляции, а после этого сдаст финальный тест.

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