Для украинки это лучший результат в карьере
Эта медаль является первой наградой для Украины на Чемпионате мира по каратэ-2021.
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В первом раунде львовянка одолела испанку Адриану Хиль (3:2), во втором она победила португалку Флавию Рибейро (5:1). Далее Галина уступила вице-чемпионке Олимпийских игр Ирине Зарецкой (0:2) – бывшей украинке, которая сейчас выступает за Азербайджан.
А благодаря победе над бельгийкой Несрине Бугрин (8:1) и бразильянкой Анной Преццоти (3:3) Мельник получила право побороться за медаль.
В "бронзовом" финале соперницей Мельник была чемпионка мира 2016 года, австрийка Алиса Бухингер. Украинка победила соперницу со счетом 3:0.
- Для Галины эта награда является наивысшим достижением в карьере. Интересно, что украинка участвовала в Чемпионате мира в 2018 году и заняла тогда пятое место.
- Для Украины это пятая медаль за всю историю участия в чемпионатах мира по каратэ и четвертая бронзовая.