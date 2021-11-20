Перше "срібло" для України
Аніта Серьогіна змагалась у ваговій категорії до 61 кілограма. Досвідчена 31-річна каратистка з України завдяки успішним результатам пробилась у фінал, де боролась за "золото" чемпіонату світу.
До теми Катерина Крива у феєричному стилі принесла Україні "бронзу" чемпіонату світу з карате
У фіналі на українку чекала представниця Сербії. На жаль, Серьогіна прикро поступилась опонентці з відставанням в один бал – 1:2. Аніта Сеьогіна стала срібною призеркою чемпіонату світу у Дубаї.
На шляху до золотого фіналу Серьогіна "знесла" 5 суперниць – з Кіпру, Нідерландів, Іспанії, Філіппін та Канади. Нагадаємо, що Аніта відібралась на Олімпійські ігри у Токіо, але не змогла принести Україні медаль.
Призерки чемпіонату світу з України
- Збірна України здобула три нагороди, усі були здобуті 20 листопада.
- Відлік у скарбниці нашої країни відкрила Галина Мельник. Львів'янка здобула перемогу над австрійською каратисткою у ваговій категорії до 68 кілограмів (3:0). Мельник везе до України бронзову медаль.
- Вже через деякий час українська скарбничка поповнила ще однією "бронзою". Третє місце у вазі до 50 кілограмів посіла 29-річна Катерина Крива.