Перше "срібло" для України

Аніта Серьогіна змагалась у ваговій категорії до 61 кілограма. Досвідчена 31-річна каратистка з України завдяки успішним результатам пробилась у фінал, де боролась за "золото" чемпіонату світу.

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У фіналі на українку чекала представниця Сербії. На жаль, Серьогіна прикро поступилась опонентці з відставанням в один бал – 1:2. Аніта Сеьогіна стала срібною призеркою чемпіонату світу у Дубаї.

На шляху до золотого фіналу Серьогіна "знесла" 5 суперниць – з Кіпру, Нідерландів, Іспанії, Філіппін та Канади. Нагадаємо, що Аніта відібралась на Олімпійські ігри у Токіо, але не змогла принести Україні медаль.

Призерки чемпіонату світу з України