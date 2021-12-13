В очках и с цветами: Ломаченко вернулся в Украину после боя с Комми – видео встречи

Украинец Василий Ломаченко не стал задерживаться в США после победы над Ричардом Комми в бою за звание Интерконтинентального чемпиона в легком весе по версии WBO, прошедшем утром по киевскому времени в воскресенье, 13 декабря. Уже на следующее время боксер прилетел на родину.

Ломаченко в ночь с субботы на воскресенье в Нью-Йорке на "Мэдисон Сквер Гарден" побил Комми единогласным решением судей и стал новым обладателем пояса WBO Inter-Continental в легком весе.

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На общей странице Ломаченко и Усика в Instagram уже появилось видео, как 33-летнего спортсмена из Белгорода-Днестровского встретили на родине. Боксер вместе с отцом прошел через VIP-терминал, где его тепло встретили работники таможни и пограничного отряда и подарили два букета красных роз.

Ломаченко мог нокаутировать Комми

Мог Ломаченко нокаутировать боксера из Ганы. Но не стал этого делать. После поединка украинец прокомментировал этот эпизод. Василий заявил, что ему стало жаль своего соперника, поэтому он апеллировал к команде Комми, чтобы те остановили бой. Но они не стали этого делать. Украинцу стало жаль Ричарда.

Украинский боксер доминировал на ринге, что и вылилось для него в победу в судейских записках.

Победу Ломаченко прокомментировал абсолютный чемпион мира по легкому весу Джордж Камбосос. Австралиец включил украинского в список своих потенциальных соперников.

Президент Всемирной боксерской организации (WBO) Франциско Варкарсель намекнул на это противостояние Ломаченко и Камбососа.