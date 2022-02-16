Росіянка намагається уникнути покарання
ЗМІ повідомляють, що дідусь Валієвої надав на слуханні справи у Спортивному арбітражному суді відео, у якому розповів, що вживав триметазидин.
До слова Все через дідуся: росіянка Валієва назвала дивну причину потрапляння допінгу в її організм
ЗМІ повідомляють, що ролик був знятий у машині. Дідусь Валієвої показав ліки та заявив, що періодично приймав триметазидин, коли у нього траплялися серцеві напади.
Також зазначається, що мати фігуристки зазначила у своїх свідченнях про те, що дідусь щодня супроводжував Валієву на тренування та залишався з нею до повернення матері з роботи.
Також жінка додала, що її донька приймала гіпоксен для покращення роботи серця.
Що таке триметазидинЦя речовина використовується для лікування захворювань серцево-судинної системи. З 2015 року він заборонений Всесвітньою антидопінговою агенцією, оскільки триметазидин покращує насичення організму киснем, підвищуючи витривалість.
Допінговий скандал на Олімпіаді-2022
- Олімпіада у Пекіні не обійшлася без допінгового скандалу. Цього разу знову підозрюють спортсменів з Росії. Фігуристи ОКР перемогли у командному турнірі з фігурного катання на Іграх-2022. Церемонія нагородження росіян так і не відбулася.
- У 15-річної фігуристки Каміли Валієвої виявили заборонену речовину у допінг-пробах. Цікаво, що саме її виступ приніс команді ОКР найбільшу кількість балів. Також виступ юної росіянки став рекордним.
- Але Валієву не відсторонили від подальших виступів на Олімпійських іграх. Спортсменка виступила у короткій програмі.
- Російські фігуристи не отримають золоті нагороди за перемогу у командних змаганнях на Олімпіаді-2022. Міжнародний олімпійський комітет не планує їх нагороджувати.
- Якщо ж Валієва буде серед призерів в одиночних змаганнях, то тут теж не відбудеться церемонія нагородження. Нагородження спортсменів, які здобули нагороди у фігурному катанні, відбудуться вже після того, як буде розглянута справа щодо допінгу у Валієвої.