Росіянка намагається уникнути покарання

ЗМІ повідомляють, що дідусь Валієвої надав на слуханні справи у Спортивному арбітражному суді відео, у якому розповів, що вживав триметазидин.

До слова Все через дідуся: росіянка Валієва назвала дивну причину потрапляння допінгу в її організм

ЗМІ повідомляють, що ролик був знятий у машині. Дідусь Валієвої показав ліки та заявив, що періодично приймав триметазидин, коли у нього траплялися серцеві напади.

Також зазначається, що мати фігуристки зазначила у своїх свідченнях про те, що дідусь щодня супроводжував Валієву на тренування та залишався з нею до повернення матері з роботи.

Також жінка додала, що її донька приймала гіпоксен для покращення роботи серця.

Що таке триметазидин Ця речовина використовується для лікування захворювань серцево-судинної системи. З 2015 року він заборонений Всесвітньою антидопінговою агенцією, оскільки триметазидин покращує насичення організму киснем, підвищуючи витривалість.

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