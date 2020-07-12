Очень жаль Усика и Ломаченко: Стаховский разгромил позицию боксеров о россии
Первая ракетка Украины Сергей Стаховский удивлен, что такие ведущие боксеры, как Усик и Ломаченко не хотят изменить свою позицию по поводу России. Теннисист не понимает, как боксеры могут рассказывать о мире, когда на самом деле русская православная церковь является политическим инструментом.
Сергей Стаховский дал большое интервью "Радио НВ".
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Критика Стаховского
Он расстроен, что такие люди, которые активно путешествуют по миру, видят жизнь за границей и могут его сравнить с Украиной, имеют такое мышление.
По его словам, ему искренне жаль таких людей. Нужно больше читать международную прессу и больше книг, чтобы развиваться индивидуально.
Немного интересоваться географией и историей своей страны, чтобы потом мышление было более-менее адекватным. В этом самая большая проблема парней.
Стаховский подчеркнул, что не понимает, как боксеры могут рассказывать о мире между странами, когда на самом деле русская православная церковь является политическим инструментом.
Мы понимаем, что РПЦ не отделена от государства и это реальная политическая сила, которая поддерживает позицию агрессора. А мы будем рассказывать, что это все фигня, например, что коронавирус – фигня и надо идти молиться,
– громко высказался спортсмен.