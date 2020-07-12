Первая ракетка Украины Сергей Стаховский удивлен, что такие ведущие боксеры, как Усик и Ломаченко не хотят изменить свою позицию по поводу России. Теннисист не понимает, как боксеры могут рассказывать о мире, когда на самом деле русская православная церковь является политическим инструментом.

Сергей Стаховский дал большое интервью "Радио НВ".

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Критика Стаховского

Он расстроен, что такие люди, которые активно путешествуют по миру, видят жизнь за границей и могут его сравнить с Украиной, имеют такое мышление.

По его словам, ему искренне жаль таких людей. Нужно больше читать международную прессу и больше книг, чтобы развиваться индивидуально.

Немного интересоваться географией и историей своей страны, чтобы потом мышление было более-менее адекватным. В этом самая большая проблема парней.

Стаховский подчеркнул, что не понимает, как боксеры могут рассказывать о мире между странами, когда на самом деле русская православная церковь является политическим инструментом.

Мы понимаем, что РПЦ не отделена от государства и это реальная политическая сила, которая поддерживает позицию агрессора. А мы будем рассказывать, что это все фигня, например, что коронавирус – фигня и надо идти молиться,

– громко высказался спортсмен.

Патриотическая позиция теннисиста В феврале 2014 года, после кровавых событий в Киеве, Стаховский заявил, что больше никогда не будет общаться с российскими СМИ из-за их лжи о событиях на Майдане. Этой позиции он придерживался и в дальнейшем. Сейчас теннисист общается исключительно на украинском языке. В августе 2014 года, возвращаясь из США, привез восемь бронежилетов, балаклавы и другую амуницию для бойцов в зоне АТО. Таможенники некоторое время пытались его не пропускать. После этого выставил на аукцион ракетку с персональным автографом и еще несколько теннисных вещей. Вырученные деньги пойдут на поддержку украинской армии. Регулярно помогает волонтерской организации "Вернись живым". "Вернись живым" – фонд основан в 2014 году и является одним из крупнейших по помощи украинским военным, которые воюют на Донбассе. Специализируется на техническом обеспечении. Фонд собирает пожертвования с помощью различных систем денежных переводов.



Ранее сообщалось, что Сергей Стаховский жертвует 20 гривен с каждой бутылки собственного вина на армию. С 2015 года он занимается виноделием в Украине в Закарпатье. Представил свои вина в 2017 году в Украине и Бордо под брендом Stakhovsky Wines.