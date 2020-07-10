Лучший теннисист Украины Сергей Стаховский жертвует деньги из собственного бизнеса на нужды украинской армии. Украинский теннисист занимается виноделием.

Основатель фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега сообщил, что первая ракетка Украины Сергей Стаховский помогает украинской армии через их организацию.

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Что такое "Вернись живым"? Основанный в 2014 году фонд является одним из крупнейших по помощи украинским военным, воюющим на Донбассе. Специализируется на техническом обеспечении. Фонд собирает пожертвования с помощью различных систем денежных переводов.

Украинский теннисист Стаховский занимается виноделием и запустил собственную марку вина.

Как сообщает фонд "Вернись живым", 20 гривен с каждой проданной бутылки бренда Стаховского идут на помощь армии.

Также 34-летний спортсмен жертвует в фонд часть заработанных денег на турнирах.