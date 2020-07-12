Перша ракетка України Сергій Стаховський здивований, що такі провідні боксери Усик та Ломаченко не хочуть змінити свою позицію з приводу Росії. Тенісист не розуміє, як боксери можуть розповідати про мир, коли насправді російська православна церква є політичним інструментом.

Сергій Стаховський дав велике інтерв'ю "Радіо НВ".

До теми: Стаховський: Якби дивився тільки російські ЗМІ, то подумав, що в Україні якісь фашисти

Критика Стаховського

Він прикро вражений, що такі люди, які активно подорожують світом, бачать життя за кордоном та можуть його порівняти з Україною, мають таке мислення.

За його словами. йому щиро шкода таких людей. Потрібно більше читати міжнародну пресу та більше книг, щоб розвиватись індивідуально.

Трохи цікавитися географією та історією своєї країни, щоб потім мислення було більш-менш адекватним. У цьому найбільша проблема хлопців.

Стаховський підкреслив, що не розуміє, як боксери можуть розповідати про мир між країнами, коли насправді російська православна церква є політичним інструментом.

Ми розуміємо, що РПЦ не відокремлена від держави і це реальна політична сила, яка підтримує позицію агресора. А ми будемо розповідати, що це все фігня, наприклад, що коронавірус – фігня та треба йти молитися,

– гучно висловився спортсмен.

Патріотична позиція тенісиста

У лютому 2014 року, після кривавих подій в Києві, Стаховський заявив, що більше ніколи не буде спілкуватися з російськими ЗМІ через їхню брехню про події на Майдані. Цієї позиції він притримувався і надалі. Зараз тенісист спілкується виключно українською мовою.

У серпні 2014 року, повертаючись із США, привіз вісім бронежилетів, балаклави та іншу амуніцію для бійців у зоні АТО. Митники певний час намагалися його не пропустити. Після того виставив на аукціон ракетку з персональним автографом і ще декілька тенісних речей. Вторговані гроші підуть на підтримку української армії. Регулярно допомагає волонтерській організації "Повернись живим".

"Повернись живим" – фонд заснований у 2014 році та є одним із найбільших по допомозі українським військовим, які воюють на Донбасі. Спеціалізується на технічному забезпеченні. Фонд збирає пожертви за допомогою різноманітних систем грошових переказів.

Раніше повідомлялось, що Сергій Стаховський жертвує 20 гривень з кожної пляшки власного вина на армію. З 2015 року він займається виноробством в Україні у Закарпатті. Представив свої вина в 2017 році в Україні та Бордо під брендом Stakhovsky Wines.