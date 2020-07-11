Первая ракетка Украины Сергей Стаховский рассказал об информационной войне между Россией и Украиной в странах Западной Европы.

Первая ракетка Украины дал большое интервью "Радио НВ".

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"2014-2016 гг. конфликта были очень хорошо освещены в иностранных медиа – как в глобальном, так и в локальном смысле. Но после начался спад, потому что люди привыкли – начался где-то новый конфликт, какие-то другие проблемы. Очень трудно поддерживать их интерес к конфликту, который длится уже 6 лет", – рассказал Сергей.

Я могу сказать, еще до конфликта Россия сделала хороший маркетинговый ход: в очень многих отелях мира есть "Первый канал" и "РТР". Когда вы пытаетесь что-то продвинуть, то русскоязычная аудитория, если и не та пророссийская, то... Скажу по-другому, если бы у меня не было доступа ни к какой информации, и я бы смотрел только российские каналы, будучи украинцем и сидя в Будапеште, то думаю, что даже я бы сломался и подумал, что у нас тут какие-то фашисты.

Сергей Стаховский помогает украинской армии

Украинский теннисист Стаховский занимается виноделием и запустил собственную марку вина. 20 гривен с каждой проданной бутылки бренда Стаховского идут на помощь армии.

Также 34-летний спортсмен жертвует в фонд часть заработанных денег на турнирах.