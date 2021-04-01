Очень бы хотел подраться с Ломаченко, – чемпион WBC Вальдес
Чемпион мира по версии WBC в первом легком весе Оскар Вальдес хочет встретиться с украинцем Василием Ломаченко. Непобедимый мексиканец включил Ломаченко в список желанных соперников.
Источник:BoxingScene
Вальдес рассказал, что бокс – это то, чем он зарабатывает себе на жизнь. Следовательно, американец хочет масштабного поединка.
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Вы знаете, в конце концов, бои, это то, что обеспечивает мою семью. Мы хотим более масштабных и лучших боев. Я бы очень хотел подраться с Ломаченко. Я бы хотел сразиться с Ломаченко или Джервонтой Дэвисом, или с победителем Фрэмптон – Херринг,
– сказал Оскар.
Вальдес признался, что хотел бы получить бои, за которые платят больше денег. В то же время он добавил, что хочет выходить в ринг против соперников, которые интересны фанатам.
"Но также, чтобы это были и бои, которые хотят видеть люди. Я не хочу драться с кем-то ради денег, чтобы потом меня критиковали, говоря, что я уклоняюсь от бойцов или что я боюсь драться с некоторыми бойцами", – отметил мексиканец.
Вальдес убеждает, что не боится ни с кем драться.
- Слухи о бое Ломаченко – Вальдес появились в середине марта 2021 года. Ломаченко заявил, что готов спуститься в категорию веса Вальдеса.
- Иностранные СМИ даже сообщили, что стороны начали переговоры. Однако команда Вальдеса быстро опровергла информацию.
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