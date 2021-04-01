Чемпион мира по версии WBC в первом легком весе Оскар Вальдес хочет встретиться с украинцем Василием Ломаченко. Непобедимый мексиканец включил Ломаченко в список желанных соперников.

Вальдес рассказал, что бокс – это то, чем он зарабатывает себе на жизнь. Следовательно, американец хочет масштабного поединка.

Стоящее Ломаченко сразится с Накатани: промоутер назвал дату боя украинца

Вы знаете, в конце концов, бои, это то, что обеспечивает мою семью. Мы хотим более масштабных и лучших боев. Я бы очень хотел подраться с Ломаченко. Я бы хотел сразиться с Ломаченко или Джервонтой Дэвисом, или с победителем Фрэмптон – Херринг,

– сказал Оскар.

Вальдес признался, что хотел бы получить бои, за которые платят больше денег. В то же время он добавил, что хочет выходить в ринг против соперников, которые интересны фанатам.

"Но также, чтобы это были и бои, которые хотят видеть люди. Я не хочу драться с кем-то ради денег, чтобы потом меня критиковали, говоря, что я уклоняюсь от бойцов или что я боюсь драться с некоторыми бойцами", – отметил мексиканец.

Вальдес убеждает, что не боится ни с кем драться.