Аналитики Squawka подсчитали скорость всех игроков чемпионата Англии и сформировали рейтинги лучших по амплуа. Среди полузащитников Премьер-лиги не нашлось равных украинскому вингеру Челси.

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Реактивный Мудрик

В дебютном поединке против Ливерпуля (0:0) Мудрик установил рекорд скорости в чемпионате – 36,63 км/ч. Показатель украинца сумел улучшить форвард Ноттенгем Форест Бреннан Джонсон. Валлиец развил скорость 36,7 км/ч. Именно нападающий "лесников" владеет абсолютным рекордом скорости в АПЛ.

Примечательно, что за показателем скорости Мудрик опережает звездных форвардов Эрлинга Голанда и Дарвина Нуньеса. 22-летнему украинцу осталось только улучшить свою результативность в поединках за Челси.

Топ-10 самых быстрых игроков АПЛ / twitter.com/Squawka

А вот среди полузащитников украинцу нет равных. Михаил со значительным отрывом опережает своих конкурентов.

Топ-10 самых быстрых полузащитников АПЛ / twitter.com/Squawka