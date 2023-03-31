Аналитики Squawka подсчитали скорость всех игроков чемпионата Англии и сформировали рейтинги лучших по амплуа. Среди полузащитников Премьер-лиги не нашлось равных украинскому вингеру Челси.
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Реактивный Мудрик
В дебютном поединке против Ливерпуля (0:0) Мудрик установил рекорд скорости в чемпионате – 36,63 км/ч. Показатель украинца сумел улучшить форвард Ноттенгем Форест Бреннан Джонсон. Валлиец развил скорость 36,7 км/ч. Именно нападающий "лесников" владеет абсолютным рекордом скорости в АПЛ.
Примечательно, что за показателем скорости Мудрик опережает звездных форвардов Эрлинга Голанда и Дарвина Нуньеса. 22-летнему украинцу осталось только улучшить свою результативность в поединках за Челси.
Топ-10 самых быстрых игроков АПЛ / twitter.com/Squawka
А вот среди полузащитников украинцу нет равных. Михаил со значительным отрывом опережает своих конкурентов.
Топ-10 самых быстрых полузащитников АПЛ / twitter.com/Squawka
- Напомним, что Михаил Мудрик 15 января 2023 стал игроком Челси. "Синие" заплатили за украинского бриллианта 100 миллионов евро вместе с бонусами.
- В 7 сыгранных поединках Мудрик отличился 1 ассистом.
- Следующий матч Челси сыграет 1 апреля против Астон Виллы. После 27 сыгранных матчей команда Грэма Поттера занимает 10 строчку АПЛ.